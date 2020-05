12:44 | 25.05.2020

NORD/LB: Konsumklima in Großbritannien

Das Konsumklima in Großbritannien ist wegen der Corona-Krise so schlecht wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen sank in den ersten beiden Mai-Wochen um einen Punkt auf minus 34 Zähler. “Das Verbrauchervertrauen bleibt ramponiert – trotz der Bemühungen, die Covid-19-Beschränkungen zu lockern”, sagte GfK-Experte Staton. Die britische Wirtschaft brach wegen der Corona-Krise in Rekordtempo ein: Das BIP schrumpfte im März mit 5,8% zum Vormonat so stark wie noch nie.