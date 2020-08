12:50 | 18.08.2020

NORD/LB: Kreditnachfrage deutscher Unternehmen gestiegen

Die Kreditnachfrage deutscher Unternehmen ist laut einer Ifo-Umfrage in der Corona-Krise gestiegen. In der Befragung gaben 34,4% der Firmen an, in Q2 Kreditverhandlungen mit Banken geführt zu haben. “Von denen, die verhandelten, berichteten 19,4% von einem eher zurückhaltenden Verhalten der Banken”, hieß es vom Institut. Besonders hohen Bedarf hatten Betriebe der Gastronomie und der Hotel- und Reisebranche.