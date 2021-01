12:18 | 05.01.2021

NORD/LB: Kurzarbeit in Deutschland im Dezember

Der Aufschwung in der Industrie zum Jahresende hat die Kurzarbeit in Deutschland im Dezember leicht zurückgehen lassen. Laut einer Ifo-Umfrage unter 7.000 Unternehmen waren zum Jahresschluss 1,95 (Nov.: 1,98) Millionen Menschen in Kurzarbeit. Während in der Industrie die Kurzarbeit über alle Branchen gesunken ist, machte sich der Corona-Lockdown im Einzelhandel und im Gastgewerbe besonders negativ bemerkbar.