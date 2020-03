13:49 | 24.03.2020

NORD/LB: Pessimismus vom Ifo-Institut

Laut Aussagen von Ifo-Chef Fuest wird die Corona-Pandemie in Deutschland Produktionsausfälle in Höhe von hunderten von Milliarden Euro auslösen und den Arbeitsmarkt wie auch den Staatshaushalt erheblich belasten. “Die Kosten werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte bekannt ist”, so Fuest. Je nach Szenario dürften Kosten von 255 bis 729 Mrd. EUR auf Deutschland zukommen.