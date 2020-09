10:34 | 25.09.2020

NORD/LB: Preise für Wohnimmobilien weiter auf dem Vormarsch

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind weiter auf dem Vormarsch. Ungeachtet der Corona-Pandemie mussten Immobilienkäufer in Q2 durchschnittlich 6,6% mehr als im Vorjahr für Wohneigentum bezahlen. Verglichen mit dem Vorquartal kosteten Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser 2% mehr. “Damit verteuerten sich Wohnimmobilien trotz Corona-Krise weiterhin sowohl in der Stadt als auch auf dem Land”, hieß es vom Statistischen Bundesamt.