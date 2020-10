11:56 | 08.10.2020

NORD/LB: Produktion in Deutschland ist im August gesunken

Die Produktion in Deutschland ist im August überraschend zurückgegangen. Nach drei Anstiegen in Folge haben Industrie, Bau und Energieversorger ihre Erzeugung zusammen um 0,2% zum Vormonat gedrosselt. Ökonomen hatten im Schnitt ein Plus von 1,5% erwartet. Im Vergleich zum Februar 2020 (Beginn der Corona-Einschränkungen) liegt die Produktion noch um 10,8% niedriger.