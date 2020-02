13:15 | 13.02.2020

NORD/LB: Reallöhne in Deutschland gestiegen

Auch 2019 sind die Reallöhne in Deutschland gestiegen. Damit geht es seit 2014 bergauf. Während die Verdienste um 2,6% zu-nahmen, legten die Verbraucherpreise nur um 1,4% zu, was die Reallöhne durchschnittlich um 1,2% (2015: +1,3%) steigen ließ.