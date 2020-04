12:01 | 14.04.2020

NORD/LB: Rezession in der Euro-Zone zu erwarten

In einer gemeinsamen Vorhersage für die Euro-Zone erwarten das Ifo-Institut und die Schweizer Konjunkturforschungsstelle KOF in den kommenden Monaten wegen der Corona-Pandemie eine Rezession. Bereits in Q1 dürfte die Wirtschaftsleistung um 2,3% geschrumpft sein und wird im Frühjahr voraussichtlich um 10,5% einbrechen. Ein Abklingen der Viruskrise sollte laut Forschern bereits in Q3 ein Wachstum von 8,7% ermöglichen.