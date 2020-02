13:17 | 13.02.2020

NORD/LB: Schwache EU-Produktion im Dezember

In der Euro-Zone haben die Unternehmen ihre Produktion im Dezember so stark heruntergefahren wie seit Februar 2016 nicht mehr. Die Firmen stellten im Dezember 2,1% weniger her als im Vormonat. Ein starkes Minus (-4%) gab es vor allem bei Investitionsgütern. Im Gesamtjahr 2019 wurden im Schnitt 1,7% weniger als im Vorjahr hergestellt. Die Gründe sind altbekannt: Brexit, Handelskonflikte und globale Konjunkturabkühlung.