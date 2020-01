13:03 | 10.01.2020

NORD/LB: Starker Anstieg der dt. Produktion im November

Die Produktion der dt. Unternehmen ist im Nov. so stark gestiegen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Das Plus lag bei 1,1% und damit über der Prognose der Ökonomen. Schwachpunkt bleibt weiterhin die Industrie, allerdings sieht das Wirtschaftsministerium eine Aufhellung in den kommenden Monaten.