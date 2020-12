13:44 | 23.12.2020

NORD/LB: Unternehmen gingen 2020 verstärkt an die Börse

Unternehmen sind 2020 trotz Corona verstärkt an die Börse gegangen. Weltweit wagten sich laut einer Studie von EY 1.322 Unternehmen neu auf das Parkett, was einen Anstieg um 15% bedeutet. Das Emissionsvolumen stieg sogar um 26% auf 263 Mrd. US-$ und erreichte den höchsten Wert seit 2010.