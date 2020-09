13:18 | 10.09.2020

NORD/LB: US-Firmen in China fürchten einen dauerhaften Handels-Konflikt

US-Firmen in China fürchten einen dauerhaften Handels-Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. 50% der Unternehmen rechnen damit, dass die Beziehungen mindestens noch 3 Jahre angespannt seien werden, wie aus einer Umfrage der Amerikanischen Handelskammer in Shanghai und der Beratungsfirma PwC hervorgeht. Im vorigen Jahr hätten dies nur 30% erwartet.