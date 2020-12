13:38 | 23.12.2020

NORD/LB: Verbraucherstimmung in Deutschland trübt sich ein

Angesichts der aktuellen zweiten Corona-Welle trübt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland ein. Das GfK-Konsumklima für Januar fällt mit -7,3 (-6,8) Punkten so trüb aus wie seit einem halben Jahr nicht mehr, hieß es in der Umfrage unter 2.000 Teilnehmern. “Mit dem harten Lockdown und dem Schließen der meisten Geschäfte hat das Konsumklima einen weiteren Rückschlag zu verkraften”, teilte die GfK mit. “Eine Entspannung bzw. Erholung kann es sicherlich erst dann geben, wenn die Infektionszahlen so weit gesunken sind, dass die harten Beschränkungen wieder gelockert werden können.”