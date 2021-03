11:53 | 16.03.2021

NORD/LB: Wachstum in China

Die Industrieproduktion in China ist im Januar und Februar um 35,1% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen und hat damit die Erwartungen übertroffen. Bereits im Dezember 2020 hatte es ein Plus von 7,3% gegeben. Im vergangenen Jahr war aufgrund der Corona-Beschränkungen die Wirtschaft stark beeinträchtigt.

Auch die Einzelhandelsumsätze im Reich der Mitte haben ein deutliches Wachstum verzeichnet. Dieses lag in den ersten beiden Monaten dieses Jahres um 33,8% über dem Niveau des Vorjahres. Auch diese Kennziffer war besser als erwartet.