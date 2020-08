12:11 | 06.08.2020

NORD/LB: Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone im Juli

Einer Umfrage des Instituts Markit zufolge ist die Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone im Juli wieder gewachsen. Nach endgültigen Zahlen verbesserten sich die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern auf 54,9 (48,5) Punkte in der Euro-Zone und 55,3 (47,0) Zähler in Deutschland.