12:15 | 04.12.2020

NORD/LB: Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone geschrumpft

Mit der ersten Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in der Euro-Zone seit 5 Monaten haben sich im November die Lock-down-Beschränkungen bemerkbar gemacht. Der Composite-Einkaufsmanagerindex von IHS Markit sackte nach endgültigen Zahlen auf 45,3 (Vorabschätzung: 45,1) Punkte ab, was einem Rückgang gegenüber Oktober um 4,7 Zähler entspricht. Besonders der Dienstleistungssektor (41,7 nach 46,9 im Oktober) zeigte sich erneut schwach. Deutschlands Wirtschaft war dagegen noch im Wachstumsbereich. Hier lag der Composite-Index bei 51,7 (Erstschätzung: 52,0) Punkte, ein Minus von 3,3 Zählern.