13:02 | 18.11.2020

NORD/LB: Zahl der Beschäftigten in Deutschland leicht gesunken

Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland ist trotz der konjunkturellen Aufholjagd im Sommer leicht gesunken. In Q3 waren rund 44,7 Mio. Personen erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Bereinigt um jahreszeitliche Schwankungen ist dies ein Rückgang um 48.000 oder 0,1% zum Frühjahr. Stärkere Rückgänge gab es vor allem in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit -260.000 Personen sowie beim Produzierenden Gewerbe (ohne Bau), wo 236.000 Stellen wegfielen.