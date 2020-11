9:24 | 01.11.2020

20 Jahre Verbraucherzentrale – Lambrecht: Starke Stimme

BERLIN (dpa-AFX) – Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zu dessen 20-jährigem Bestehen als wichtigen Partner der Politik gewürdigt. “Der vzbv ist die starke Stimme des Verbraucherschutzes, die unser Land braucht”, sagte sie. Der Verband bündelt seit November 2000 die Interessen der Verbraucher in Deutschland – von Musterklagen etwa zum VW-Dieselskandal bis hin zu Lebensmittelskandalen und Warnungen vor unerlaubter Telefonwerbung. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, Fehlentwicklung an den Märkten aufzudecken, Verbraucherrechte vor Gericht durchzusetzen und Interessen der Verbraucher in der Politik zu vertreten. Auch der frühere Verbraucherschutz- und heutige Außenminister Heiko Maas (SPD) würdigte den Verband. Er nannte ihn einen Antreiber, Marktwächter und Ideengeber. “Der Verbraucherschutz profitiert Tag für Tag davon und damit jede und jeder Einzelne von uns”, erklärte er./tam/DP/mis