4:42 | 11.05.2020

Abgeordnete warnen vor Radikalisierung der Corona-Proteste

BERLIN (dpa-AFX) – Nach den deutschlandweiten Protesten gegen die Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben mehrere Abgeordnete vor einer Radikalisierung des Protests gewarnt. “Es ist in einer Demokratie legitim und selbstverständlich, Maßnahmen infrage zu stellen und Unmut zu äußern”, sagte der stellvertretende Grünen-Fraktionschef Konstantin von Notz der “Welt” (Montag). “Aber es laufen all jene mit, die das System grundsätzlich infrage stellen und Politiker insgesamt für Marionetten von George Soros und Bill Gates halten.” Die SPD-Innenpolitikerin Ute Vogt sprach von einem “gefundenen Fressen für die Rechten”. Die versuchten, die Unzufriedenheit mit den Corona-Auflagen auszunutzen, sagte sie dem Blatt. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Georg Maier (SPD), erinnerte an den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau: “Wir haben in Hanau erlebt, dass ein Mensch andere umbrachte, weil er sich unter anderem durch Verschwörungstheorien radikalisiert hat.” In vielen deutschen Städten waren am Wochenende Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Einschränkungen in der Corona-Krise zu protestieren./stz/DP/zb