10:21 | 30.07.2020

Air Liquide verdient trotz Corona-Krise etwas mehr

PARIS (dpa-AFX) – Der französische Gasehersteller Air Liquide hat im ersten Halbjahr 2020 trotz der Coronavirus-Pandemie etwas mehr verdient als im Vorjahr. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 1,8 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konkurrent des deutschen Anbieters Linde am Donnerstag in Paris mit. Der Umsatz ging um 6,2 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zurück. Auf vergleichbarer Basis, bereinigt um Schwankungen von Währungskursen und Energiepreisen, betrug der Rückgang 3,2 Prozent. “Diese außergewöhnliche erste Hälfte des Jahres zeigt, wie widerstandsfähig die Gruppe gegenüber dieser beispiellosen Gesundheitskrise ist”, sagte Unternehmenschef Benoît Potier. China sei zu einem soliden Wachstum zurückgekehrt, in Europa gebe es Anzeichen für eine Erholung, während die Situation in Amerika kontrastreich bleibe. Um gut durch die Krise zu kommen, hatte Air Liquide ein Sparprogramm eingeleitet, das die jährlichen Kosten um 400 Millionen Euro senken soll. Davon seien im ersten Halbjahr die Hälfte erreicht worden./mne/men/fba