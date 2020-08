10:30 | 06.08.2020

AKTIE IM FOKUS: Adidas stützen den Dax – Zahlen und Ausblick überzeugen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Bei den Aktionären von Adidas sind die am Donnerstag vorgelegten Quartalszahlen gut angekommen. Der Sportartikelkonzern überzeugte mit dem erzielten Umsatz und der Aussage, im dritten Jahresviertel einen Betriebsgewinn erzielen zu wollen. Mit einem Anstieg um 3,1 Prozent auf 247,20 Euro wurden sie zur Stütze für den Dax , der sich nach einem kurzen Sprung nach oben eher träge zeigte. In der Spitze wurden die Papiere sogar erstmals seit Mitte Juni wieder zu 250 Euro gehandelt. Herbert Sturm von der DZ Bank lobte in einer ersten Reaktion einen “starken Ausblick” als Stütze für die positive Kursreaktion. Konzernchef Kasper Rorsted machte nach einem erwartet coronabedingt schwachen zweiten Quartal wieder Hoffnung auf wieder bessere Zeiten. Auch das zweite Quartal wurde derweil von Experten als besser als befürchtet bezeichnet, was den Umsatz, die Marge und das bereinigte operative Ergebnis betrifft./tih/jha/