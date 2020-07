8:59 | 13.07.2020

AKTIE IM FOKUS: Anleger und Analysten bleiben bei BASF guter Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Nach den am Freitag vorgelegten Eckdaten bleibt die Stimmung unter den BASF -Anlegern am Montag vorbörslich gut. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs um 1,5 Prozent hoch. Vor dem Wochenende hatten sie bereits davon profitiert, dass die Corona-Krise und eine schwache Nachfrage der Autoindustrie die operative Entwicklung im zweiten Quartal nicht so schwer belastet hatten wie befürchtet. Der Grundtenor bleibt daher am Montag bei diversen Fachleuten positiv: Die Analysten der Commerzbank, der Baader Bank und von Jefferies Research sahen ihre Kaufempfehlungen davon untermauert. Baader-Experte Markus Mayer betonte, BASF profitiere im Recycling-Geschäft von steigenden Edelmetallpreisen und beschleunigten Kosteneinsparungen. Wegen der Neuaufstellung des Portfolios hält er eine Neubewertung der Aktien für angebracht./tih/jha/ ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–