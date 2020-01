12:28 | 20.01.2020

AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund ziehen an – Sieg zum Rückrundenstart

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Ein erfolgreicher Rückrundenauftakt von Borussia Dortmund hat am Montag die Aktien des Fußballvereins beflügelt. Sie stiegen bis zum Mittag um 2,72 Prozent auf 8,865 Euro, was einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex SDax bedeutete. Besonders gut kam bei Fans wie Aktionären die Durchschlagskraft der Neuverpflichtung Erling Haaland an. Der 19-jährige Norweger erzielte beim 5 zu 3 gegen den FC Augsburg gleich drei Treffer. Der Sieg war wichtig um Kampf um einen Platz in der Champions League bleiben die Dortmunder auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze./mis/fba ———————–

