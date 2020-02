11:52 | 24.02.2020

AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim fallen – Sorge um Großveranstaltungen wegen Virus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Aktien von CTS Eventim sind am Montagmittag der größte Leidtragende der massiv gestiegenen Coronavirus-Sorgen im MDax gewesen. Mit einem Rutsch von fast 9 Prozent fielen die Papiere des Tickethändlers und Veranstalters an ihre Chartunterstützung um 54 Euro und damit das tiefste Niveau seit Dezember zurück. Auch europaweit erwischte es Werte aus dem Bereich Reise und Freizeit besonders. Die Virus-Epidemie rückt immer näher. In vielen Gegenden Norditaliens steht das öffentliche Leben inzwischen praktisch still, Sportveranstaltungen und auch der Karneval von Venedig wurden abgesagt. CTS ist bereits direkt betroffen, gehört ihnen doch der italienische Konzert- und Show-Veranstalter Vivo Concerti./ag/mis