8:41 | 14.08.2020

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Euroshop ziehen an – Entwicklung bei Mieten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Eine steigende Tendenz bei den Mieterumsätzen kommt am Freitag bei den Anlegern von Deutsche Euroshop vorbörslich gut an. Die Papiere rückten auf der Handelsplattform Tradegate verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs um 3,3 Prozent vor. Der Einkaufszentreninvestor hatte am Vorabend Halbjahreszahlen vorgelegt. Dabei war er wegen der Landeschließungen im Zuge der Corona-Krise in die Verlustzone gerutscht. Am Markt hieß es, die faktische Entwicklung sei im zweiten Quartal sehr trübe gewesen. Laut Händlern dürften sich Anleger nun aber ermutigt davon zeigen, dass sich das operative Geschäft seit Mai stabilisiert. “Seit Ende des Lockdowns sind die Kundenfrequenzen in unseren Centern auf aktuell 77 Prozent und die Mieterumsätze im Juni weiter auf 82 Prozent des Vorjahresniveaus angestiegen”, sagte Vorstandssprecher Wilhelm Wellner. Andre Remke von der Baader Bank betont allerdings, dass die Perspektiven sehr unsicher blieben./tih/jha/