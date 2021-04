8:39 | 15.04.2021

AKTIE IM FOKUS: Drägerwerk versuchen Ausbruch – Optimismus für 2021

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Drägerwerk könnten am Donnerstag aus ihrer Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen. Auf Tradegate gewannen die Titel des Medizin- und Sicherheitstechnikanbieters vorbörslich drei Prozent zum Xetra-Schluss auf 71,25 Euro. Seit Monaten schon bewegen sie sich in einer Spanne zwischen 60 und 72 Euro. Die Euphorie vor einem Jahr, als zu Beginn der Pandemie der Kurs des Herstellers von Schutzmasken und Beatmungsgeräten in der Spitze bis auf 108,50 Euro gestiegen war, hat sich längst gelegt. In das neue Geschäftsjahr sind die Lübecker nun aber überraschend gut gestartet. Drägerwerk wird daher optimistischer für 2021. Die Wahrscheinlichkeit für das obere Ende der bestehenden Prognose oder sogar ein Übertreffen sei gestiegen, hieß es./ajx/fba ———————–

