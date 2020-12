9:17 | 10.12.2020

AKTIE IM FOKUS: Formycon auf Rekordjagd nach Entwicklungserfolg gegen Covid-19

FRANKFURT (dpa-AFX) – Starke Nachrichten vom Vortag haben den Aktien des Biopharma-Unternehmen Formycon auch am Donnerstag noch kräftig Schub gegeben. Mit 61 Euro erklommen sie in den ersten Handelsminuten ein Rekordhoch und haben sich damit seit Dienstag mehr als verdoppelt. Wie das in Planegg-Martinsried ansässige Unternehmen am Mittwochmorgen mitgeteilt hatte, verhindert ein vom Unternehmen entwickelter SARS-CoV-2-Blocker mit dem Namen FYB207 die Infektion von Zellen vollständig. Das seien “gute Neuigkeiten”, erklärte Analyst Damien Choplain von Kepler Cheuvreux. Ein solcher, wie vom Unternehmen angegebener “exzellenter Schutz” durch den Wirkstoff auch gegen Mutationen, gebe es aktuell bei Impfstoffen und anderen therapeutischen Antikörpern in der Entwicklung nicht. “Die Marktreaktion ist allerdings übertrieben”, schränkte Choplain ein und verwies auf das frühe Stadium. Die klinische Entwicklung dürfte gegen Ende des neuen Jahres beginnen und eine mögliche Zulassung sei wohl frühestens gegen Ende 2022 zu erwarten. Sein Anlageurteil für die Aktie lautet weiter “Buy” mit einem inzwischen deutlich unter dem Marktniveau liegenden Kursziel von 45 Euro./ck/ag/jha/