12:10 | 07.01.2021

AKTIE IM FOKUS: Gea im Minus nach Abstufung durch Bank of America

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Eine Abstufung durch die Bank of America (BofA) hat die Gea -Aktien am Donnerstag belastet. Gegen Mittag notierten die Papiere des Anlagenbauers 1,6 Prozent tiefer bei 29,56 Euro und gehörten damit zu den Schlusslichtern im MDax . Die Bofa stufte Gea im Zuge eines Analystenwechsels von “Buy” auf “Neutral” ab und senkte das Kursziel von 38 auf 32 Euro. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei unattraktiv, begründete der nun zuständige Analyst Madhvendra Singh seine Maßnahme. Er glaubt, dass die Geschäfte des Anlagenbauers im laufenden Jahr nur leicht anziehen werden./edh/mis ———————–

