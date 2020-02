10:36 | 19.02.2020

AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer unter Druck – Ausblick laut Händlern uninspirierend

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Anleger von Gerresheimer haben am Mittwoch verschnupft auf die Bilanzvorlage reagiert. Der Aktienkurs des Spezialverpackungsherstellers war am Morgen nach einem aus Händlersicht “uninspirierenden” Ausblick zwischenzeitlich um fast 5 Prozent eingebrochen. Der Status als Schlusslicht im Index der Mittelwerte MDax wurde den Papieren im Handelsverlauf dann jedoch von ProSiebenSat.1 streitig gemacht. Zuletzt fielen die Papiere um mehr als 3 Prozent. Experten des Analysehauses Hauck & Aufhäuser fanden in einer ersten Einschätzung wenig warme Worte für die Papiere. Laut Aliaksandr Halitsa waren die Umsatzzahlen für 2019 durch zahlreiche Einmaleffekte verzerrt, weswegen er sich auf das operative Geschäft konzentriere: Hier sieht der Experte sogar einen leichten Rückgang. Ähnlich gelagert sei es beim Gewinn, für den es auch in Zukunft nicht allzu rosig aussehe. Die Einschätzung des Experten bleibt daher unverändert negativ./ssc/la/jha/ ———————–

