9:03 | 06.08.2020

AKTIE IM FOKUS: Henkel schwächeln vorbörslich – Gewinneinbruch in Corona-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Ein laut Experten schwaches zweites Quartal hat am Donnerstag vorbörslich die Anleger von Henkel verstimmt. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere vorbörslich um 1,4 Prozent nach unten im Vergleich zum Xetra-Schluss. Der Konsumgüterkonzern hat im Zuge der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten. JPMorgan-Analystin Celine Pannuti zog vom bisherigen Jahresverlauf ein enttäuschtes Fazit. Das Halbjahr sei beim Ergebnis unter dem Strich schwach verlaufen, auch wenn der Umsatz die Erwartungen leicht übertroffen habe. Die Perspektiven für eine Verbesserung der Marge in der zweiten Jahreshälfte hält sie für begrenzt. Es gebe vorerst wohl kaum Kurstreiber, damit die Papiere ihre Bewertungslücke schließen können./tih/jha/