10:24 | 05.05.2020

AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss ins Minus gedreht – Risiken bleiben hoch

FRANKFURT (dpa-AFX) – Nach einem starken Handelsstart sind die Aktien von Hugo Boss am Dienstag schnell unter Druck geraten. Zuletzt verloren die Papiere des Modekonzern als schwächster MDax -Wert gut vier Prozent. Das erste Quartal sei zwar besser als in der Corona-Krise befürchtet gewesen, kommentierte Analystin Melanie Flouquet von JPMorgan. Die weiteren Aussichten seien aber trüber. Auch Goldman-Sachs-Expertin Louise Singlehurst erinnerte die Anleger an weitere Ergebnisrisiken. Der Konzern selbst will sich mit Einsparungen gegen die Corona-Krise stemmen, Investitionen werden aufgeschoben, die Produktion zurückgefahren. Erste Verbesserungen im Einzelhandelsumfeld erwartet das Unternehmen jedoch erst ab dem dritten Quartal./ag/jha/