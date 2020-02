11:43 | 14.02.2020

AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss stark – Marzotto-Vertrauen hilft gegen Virus-Sorgen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Aktien von Hugo Boss haben am Freitag den Branchensorgen vor der Coronavirus-Epidemie getrotzt und an der MDax-Spitze 4 Prozent gewonnen. Am Morgen hatten die Metzinger gemeldet, dass die italienische Marzotto-Familie ihren Anteil am Modekonzern über ihre Zignago Holding von gut 10 auf knapp 15 Prozent aufgestockt hat. In den Aktien war der Begeisterungssturm nach dem Weihnachtsgeschäft in den vergangenen drei Wochen der neuen Lungenerkrankung zum Opfer gefallen, die das öffentliche Leben und den Konsum in Teilen Chinas fast zum Erliegen brachte. Vom Zwischenhoch am 25. Januar bei gut 47 Euro ging es zuletzt um gut 12 Prozent abwärts./ag/mis