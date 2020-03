9:45 | 03.03.2020

AKTIE IM FOKUS: Kion drehen nach schwächerem Start ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Nach leichterem Start haben die Aktien von Kion am Dienstag im frühen Handel die Wende geschafft und zuletzt um 2,5 Prozent zugelegt. Ein Börsianer hatte zunächst den Ausblick kritisiert, zumal der Staplerhersteller keine Auswirkungen des neuartigen Coronavirus einrechnet. Analyst Akash Gupta von der Investmentbank JPMorgan hält die Signale für Umsätze und Auftragslage für das laufende Jahr indes für beruhigend. Sie könnten nach der bis dato unterdurchschnittlichen Kursentwicklung 2020 die Aktie stützen, so der Experte./ag/mis