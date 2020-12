12:06 | 23.12.2020

AKTIE IM FOKUS: Klare Kursgewinne für Dic Asset nach Übernahme

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien von Dic Asset haben am Mittwoch von der Nachricht einer Übernahme profitiert. Die Papiere des Immobilienkonzerns notierten gegen Mittag 2,33 Prozent höher bei 13,20 Euro und gehörten damit zu den Top-Werten im SDax . Wie Dic Asset mitteilte, hat das Unternehmen die Münchener RLI Investors GmbH sowie einen 25-Prozent-Anteil an der Realogis Holding GmbH für rund 42 Millionen Euro erworben. Der Kauf soll den Angaben zufolge bereits ab 2021 voraussichtlich rund 4 Millionen Euro zum operativen Ergebnis (Ebitda) von Dic Asset beitragen und den FFO je Aktie steigern. Die Übernahme sei eine positive Nachricht für den Immobilienkonzern, da sie eine Verstärkung in der aktuell gefragten Vermögenswertklasse Logistik bedeute, kommentierte Baader-Bank-Analyst Andre Remke in einer ersten Reaktion./edh/mis