15:20 | 29.01.2020

AKTIE IM FOKUS: K+S weiter stabilisiert – Pareto spricht Kaufempfehlung aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien des Dünger- und Salzherstellers K+S haben sich am Mittwoch dank einer Kaufempfehlung des Analysehauses Pareto wenig weiter erholt. Nach einem Kursverfall seit dem Jahreswechsel um in der Spitze fast 28 Prozent legten die Papiere am Nachmittag um 2,6 Prozent zu. Das reichte für die vorderen Plätze im Index der mittelgroßen Werte MDax . Pareto-Experte Knud Hinkel argumentiert in einer Studie, dass die K+S-Papiere in Summe mittlerweile unter dem Liquidationswert des Konzerns notierten – selbst wenn das deutsche Geschäft als wertlos betrachtet würde. Hinkel stufte die Aktien daher von “Halten” auf “Kaufen” hoch, wenngleich er das Kursziel von 14,40 auf 12,80 Euro senkte. Trotz der Erholung lag der Wert der Aktien mit 8,65 Euro weiter deutlich unter dem längerfristigen 200-Tage-Schnitt von 13,87 Euro./ssc/tih/mis