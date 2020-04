10:18 | 15.04.2020

AKTIE IM FOKUS: Kursrutsch bei Kion – Mainfirst: Jungheinrich attraktiver

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion sind am Mittwoch in einem schwachen Marktumfeld besonders stark unter Druck geraten. Eine gestrichene Kaufempfehlung von Mainfirst wurde am Markt für einen 3,4-prozentigen Abschlag auf 42,91 Euro verantwortlich gemacht. Der MDax lag zeitgleich mit 1,3 Prozent im Minus. Mainfirst-Analyst Daniel Gleim hält die Aktien des Konkurrenten Jungheinrich für attraktiver, diese legten im SDax um 0,1 Prozent zu. Wie der Mainfirst-Experte näher erläuterte, würden die zuletzt starken Kion-Papiere mittlerweile nahe seines Kursziels von 45 Euro gehandelt. Dies impliziere momentan einen etwa 40-prozentigen Aufschlag gegenüber Jungheinrich, was deutlich über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre liege. Er schlussfolgerte daraus, dass die Aktien des Konkurrenten mit Blick auf die Trends in den Endmärkten momentan attraktiver sind. Er lobte bei Jungheinrich etwa den besonders hohen Anteil an elektrischen Antrieben der Flurfahrzeuge./tih/jha/ ———————–

