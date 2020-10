19:11 | 21.10.2020

AKTIE IM FOKUS: Ladesäulenanbieter Compleo mit schwachem Börsendebüt

FRANKFURT (dpa-AFX) – Der Ladesäulenanbieter Compleo hat am Mittwoch einen schwachen Börsenstart hingelegt. Die Aktie schloss bei 46,80 Euro und damit unter dem Ausgabepreis von 49 Euro. Damit bringt es das Unternehmen an der Börse auf einen Wert von rund 160 Millionen Euro. Im Tief war es zur Wochenmitte sogar bis auf 42,6 Euro nach unten gegangen und selbst im Hoch bei rund 48 Euro waren die Papiere unter dem Ausgabepreis geblieben. Zuvor war bereits die Platzierung der Aktien holprig verlaufen: Die Papiere waren in der unteren Hälfte der Preisspanne von 44 bis 59 Euro zugeteilt worden. Immerhin hatte das Unternehmen wie geplant knapp 1,7 Millionen Papiere losschlagen können. Da viele Anteilscheine aus dem Besitz der Altaktionäre stammten, fließen dem Unternehmen lediglich brutto 44 Millionen Euro zu. Den größten Teil des frischen Geldes will Compleo für Wachstum, Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Produktkapazitäten verwenden. Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen den Umsatz laut einer früheren Mitteilung um knapp 13 Prozent auf 15,2 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr konnte der Umsatz auf 14,3 Millionen nahezu verdoppelt werden./tav/mis