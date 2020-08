16:30 | 06.08.2020

AKTIE IM FOKUS: LEG drehen nach Zahlen moderat ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Aktien von LEG haben am Donnerstagnachmittag nach Zahlen etwas geschwankt und sind dann ins Plus gedreht. Zuletzt legten die Papiere des Immobilienkonzerns um 0,15 Prozent auf 123,12 Euro zu. Das operative Ergebnis (FFO I) von LEG war im ersten Halbjahr um knapp 14 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gestiegen. Das Unternehmen rechnet zudem für 2020 mit einer Dividende von 70 Prozent des FFO I./la/he