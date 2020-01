11:04 | 07.01.2020

AKTIE IM FOKUS: Leichte Erholung bei der Lufthansa – Ölpreise fallen langsam

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien der Lufthansa erholen sich am Dienstag von ihrem jüngsten Absturz. Nachdem sie an den vergangenen beiden Handelstagen infolge des Iran-Konflikts und eines deutlichen Ölpreis-Anstiegs etwa 10 Prozent an Wert eingebüßt hatten und ein Tief seit Mitte Oktober erreicht hatten, steht die Aktie nun am Dienstag mit rund 1,1 Prozent im Plus. Auch bei der Konkurrenz der Kranichlinie stehen die Zeichen nun auf Erholung. Die Aktien von Air France-KLM liegen nach einem ähnlichen schwachen Kursverlauf, der sie erstmals seit September wieder unter die Marke von 9 Euro führte, nun am Dienstag mit 1,6 Prozent im Plus. Der Höhenflug der Ölpreise, der den Fluggesellschaften die Treibstoffkosten perspektivisch nach oben treiben kann, ist vorerst abgeebbt. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff war der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zwischenzeitlich auf rund 70 Dollar gestiegen, derzeit liegt der Preis bei 68,57 Dollar. Auch amerikanisches Öl der Sorte WTI sank von seinem Zwischenhoch bei rund 64 Dollar wieder auf 63 Dollar./ssc/tih/fba ———————–

