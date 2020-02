17:25 | 07.02.2020

AKTIE IM FOKUS: LPKF Laser nehmen Fahrt auf – Nachfolgekandidat für den SDax

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Papiere von LPKF Laser haben am Freitagnachmittag kräftig zugelegt. Um fast zehn Prozent ging für die Aktie des Spezialisten für Lasermaterialbearbeitung zwischenzeitlich nach oben. Damit haben sie einen lange nicht gesehenen Höchststand von 23,20 Euro erreicht. Zuletzt kosteten sie noch 22,50 Euro. Die Aktie wird als Nachfolger für TLG Immobilien im SDax gehandelt. Im Zuge einer geplanten Übernahme von TLG durch Aroundtown könnte schon in der nächsten Woche ein Platz in dem Nebenwerteindex frei werden. Die Annahmefrist für die TLG-Aktionäre endet an diesem Freitag um Mitternacht. Sollten ausreichend Anteilseigner zugestimmt haben und der Anteil frei handelbarer TLG-Aktien unter 10 Prozent fallen, müsste die Deutsche Börse die Aktie zwei volle Handelstage nach der offiziellen Mitteilung aus dem Nebenwerte-Index herausnehmen./kro/fba