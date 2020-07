18:33 | 03.07.2020

AKTIE IM FOKUS: Möglicher Vorstandswechsel bewegt Commerzbank-Papiere kaum

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Commerzbank -Aktien haben am Freitagabend nur mäßig auf den womöglich bevorstehenden Personalwechsel an der Spitze des Geldhauses reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate schwankten die Papiere zunächst nachbörslich etwas, notierten dort aber zuletzt nahezu unverändert zum Xetra-Schluss von knapp 4,13 Euro. Wie der Konzern am Abend nach Börsenschluss mitgeteilt hatte, bietet Commerzbank-Chef Martin Zielke seinen Rücktritt an. Der Aufsichtsrat wolle in seiner Sitzung am 8. Juli darüber entscheiden./tav/fba ———————–

dpa-AFX Broker – die Trader News von dpa-AFX

———————–