8:48 | 28.10.2020

AKTIE IM FOKUS: Morphosys beenden mit Kurssprung die Talfahrt – Ausblick erhöht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Nach oben geschnellt sind Papiere von Morphosys im vorbörslichen Mittwochshandel nach einer Anhebung des Ausblicks. Sie gewannen auf Tradegate 4,4 Prozent zum Xetra-Schluss auf 89,50 Euro. Damit ist ihre jüngste Abwärtsbewegung mit einem Kursverlust von gut einem Viertel seit Mitte September erst einmal gestoppt. Ein Händler merkte dazu an, dass die neue Prognose des Biotech-Unternehmens für das operative Ergebnis (Ebit) zwar noch immer unter den Marktschätzungen liege, die Morphosys-Papiere in den vergangenen Wochen aber stark gefallen und somit nun reif für eine Erholung seien. Morphosys habe starke Zahlen präsentiert für die ersten neun Monate des Jahres, hieß es von der RBC. Ihr Kursziel von 130 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Kurs. So viel hatten die Morphosys-Titel Anfang des Jahres gekostet./ajx/jha/