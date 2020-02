10:16 | 13.02.2020

AKTIE IM FOKUS: Nestle nach Zahlen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien von Nestle sind nach Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag trotz eines guten organischen Wachstums abgerutscht. Die Papiere verloren am Morgen rund 2 Prozent. Mit 105 Schweizer Franken fiel der Wert der Aktien auf das Niveau von Mitte Januar. Die Zahlen seien etwas schwächer als erwartet ausgefallen, stellte Analyst Andreas von Arx von der Baader Bank in einem Kommentar fest. Der Ausblick erscheine ein wenig vorsichtiger, was den Umsatz angehe. Offen bleibe, ob das Unternehmen noch das obere Ende seines Ausblicks für die Margen im laufenden Jahr anstrebe oder dem schwierigeren Umfeld Tribut zollen müsse./mf/fba ———————–

