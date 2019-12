12:05 | 23.12.2019

AKTIE IM FOKUS: Neue Streikgefahr drückt Lufthansa unter 50-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Lufthansa-Aktien sind am Tag vor der Weihnachtspause mit minus 1,5 Prozent auf 16,425 Euro wieder unter ihre 50-Tage-Linie zurückgefallen. Die Linie gilt als Indikator für den mittelfristigen Trend und hatte die Papiere seit Mitte Dezember gestützt. Nach der vorerst ergebnislosen Tarifschlichtung will die Kabinengewerkschaft Ufo den Druck auf den Konzern aufrecht erhalten. Der nächste Streikaufruf könne jederzeit erfolgen, sagte Gewerkschaftssprecher Nicoley Baublies am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei lediglich klar, dass bis einschließlich dem zweiten Weihnachtsfeiertag nicht gestreikt werde./ag/la/mis