16:44 | 25.01.2021

AKTIE IM FOKUS: Nokia schnellt ruckartig an die EuroStoxx-Spitze – SEB-Kommentar

HELSINKI (dpa-AFX) – Die Aktien von Nokia sind am Montagnachmittag unmittelbar nach US-Börsenbeginn angesprungen und haben aus dem Stand heraus bis zu 17 Prozent gewonnen. Zuletzt stand noch ein Plus von 15 Prozent auf 3,899 Euro zu Buche. Dies reichte locker für den ersten Platz im EuroStoxx 50 . Der Leitindex der Eurozone fiel zuletzt um 0,7 Prozent. Die in Helsinki gelistete Papiere des Netzwerkausrüsters reagierten sehr positiv auf einen optimistischen Analystenkommentar der Bank SEB. Diese misst den Aktien ein “erhebliches Turnaround-Potenzial” zu, nachdem Nokia jüngst einige Schwierigkeiten beim Ausbau seiner 5G-Angebote hatte. Zudem wurden die Nokia-Papiere jüngst stark auf der Online-Plattform Reddit diskutiert. Dort sprechen sich Anleger zum Aktienkauf ab, um zum Beispiel solche Investoren aus dem Markt zu drängen, die auf fallende Kurse spekuliert haben./la/he