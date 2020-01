21:45 | 17.01.2020

AKTIE IM FOKUS: Qiagen ziehen in New York an – Wieder Übernahmespekulationen

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Aktien von Qiagen haben am Freitag in New York von erneuten Übernahmespekulationen profitiert. Zuletzt stiegen die Papiere des Biotechnologie-Konzerns um knapp 4 Prozent auf 35,51 US-Dollar. In der Spitze waren die Anteilscheine um mehr als 5 Prozent in die Höhe geschnellt. Das auf Fusionen und Übernahmen spezialisierten Internetportal CTFN berichtete, eine “interessierte Partei” diskutiere immer noch einen möglichen Kauf von Qiagen. CTFN zitierte einen Branchenmanager, der wegen der wieder im Raum stehenden Übernahme ein mögliches Projekt mit Qiagen aktuell nicht weiterverfolge. Ende Dezember hatte Qiagen seinen eigenen Verkauf abgesagt und entschieden, doch eigenständig bleiben zu wollen. Der Aktienkurs war daraufhin eingebrochen, weil die Übernahmeprämie ausgepreist wurde./la/he