16:48 | 20.10.2020

AKTIE IM FOKUS: SAF-Holland auf 13-Monatshoch nach Eckdaten und Aussagen zu 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Aktien von SAF-Holland haben am Dienstagnachmittag nach Eckzahlen zum dritten Quartal ihre Tagesgewinne ausgebaut. Bei 8,23 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit September 2019, kamen dann jedoch etwas zurück. Zuletzt stand ein Plus von 4,4 Prozent auf 8,11 Euro zu Buche. Ein Analyst sprach von “sehr guten Zahlen” des Nutzfahrzeugzulieferers. Mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) aktuell bei 40,9 Millionen Euro für 2020. “Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung von 25 Prozent, falls sich diese an das höhere Ende der Guidance setzt.”/ck/he