8:36 | 29.12.2020

AKTIE IM FOKUS: SAP vorbörslich gefragt – Qualtrics-Börsengang rückt näher

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Die Aktien von SAP steuern am Dienstag im rekordhohen Dax -Umfeld auf ein Hoch seit dem Kurseinbruch im Oktober zu. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 2,3 Prozent nach oben. Zuvor war bekannt geworden, dass der Softwarekonzern Ernst macht mit einer Notiz seiner US-Tochter Qualtrics an der US-Tech-Börse Nasdaq. Händler sahen darin zwar keine Überraschung, nachdem SAP die Pläne schon im Juli angekündigt hatte. Dem Kurs scheint die Perspektive mit nun Details zu den Börsenplänen dennoch zu helfen. Geplant ist laut einem Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC zwei Aktiengattungen zu schaffen. Die A-Aktien werden an Investoren verkauft, die B-Aktien mit mehr Stimmrechten wird SAP halten. Die Aktien von Qualtrics sollen für 20 bis 24 US-Dollar pro Stück verkauft werden. Einem Händler zufolge würde die US-Tochter am oberen Ende dieser Spanne mit geschätzt 14,4 Milliarden Dollar bewertet. Vor gut zwei Jahren war das Unternehmen von den Walldorfern für acht Milliarden US-Dollar gekauft worden./tih/mis