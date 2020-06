11:07 | 10.06.2020

AKTIE IM FOKUS: SFC Energy steuern rasant wieder auf Zwischenhoch zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) – Nach zweitägiger Atempause haben die Aktien von SFC Energy am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Die Papiere des Herstellers von Wasserstoff-Brennstoffzellen kletterten um fast 12 Prozent auf 12,70 Euro. Am Montag waren sie mit 13,18 Euro fast wieder an ihr Zwischenhoch vom Januar heran gelaufen. Seit dem Tief des Corona-Crashs bei 7 Euro kletterten sie damit um bis zu 88 Prozent. Am Montag konnte SFC einen Großauftrag vermelden, der von Experten positiv kommentiert wurde. Nach der Commerzbank stockte aktuell auch Malte Schaumann von Warburg sein Kursziel auf. Er sieht SFC als Profiteur des Konjunkturpakets der Bundesregierung. Mit seinem Ziel von 10 Euro bleibt der Analyst aber deutlich unter dem Xetra-Niveau./ag/jha/ ———————–

