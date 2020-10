15:32 | 23.10.2020

AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy moderat im Plus – Künftig Chance auf Dax-Aufstieg

FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Aktien von Siemens Energy haben am Freitag im festen Gesamtmarkt moderat zugelegt. Nach einem starken Start an der Börse Ende September beziehungsweise Anfang Oktober, als die Aktie bis auf 23,77 Euro stieg, hat sich inzwischen etwas Zurückhaltung breit gemacht. An diesem Freitagnachmittag, dem letzten Tag ihrer vierten Handelswoche, gewann sie zuletzt 0,20 Prozent auf 20,45 Euro. Die Analysten sind fast ausschließlich sehr positiv für das großteils vom Industriekonzerns Siemens nun abgespaltene Energiegeschäft gestimmt: 13 Häuser, darunter große Banken wie Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America und HSBC etwa, raten zum Kauf der Papiere. Unter den Großbanken ist JPMorgan zurückhaltend und hat ein neutrales Anlageurteil. Die Marktkapitalisierung nach Streubesitz der inzwischen noch 45-prozentigen Siemens-Beteiligung beläuft sich aktuell auf rund 8,2 Milliarden Euro. Damit hat das Papier eine durchaus gute Chance, künftig in den Leitindex Dax aufzusteigen. Ob es allerdings bereits im Dezember, zur außerordentlichen Index-Überprüfung, der Fall sein wird, ist ungewiss. Das wäre nur möglich, wenn auch der Börsenumsatz ausreicht, was sich bisher nicht abschätzen lässt. Zudem muss es auch einen Absteiger aus dem Dax geben. Ein Fast Entry wäre die andere Möglichkeit eines Aufstiegs noch im Dezember. Doch da dann noch strengere Regeln angewandt werden, gilt das als sehr unwahrscheinlich. Im März 2021, wenn der Dax tatsächlich von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt werden sollte, sehen Index-Experten aber eine gute Chance für eine Aufnahme in die erste Börsenliga. Im Dezember wird es wohl eher der MDax der mittelgroßen Werte sein, in den Siemens Energy aufgenommen werden dürfte./ck/la/he